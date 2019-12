Abnehmen zu Weihnachten? Hört auf!

Es beginnt spätestens am ersten Advent. Guetzli, Glüehwii, Schoggi, Nüssli – fast einen Monat liegt das Zeugs vor unserer Nase, immer und überall. Ernsthaft, versucht vom 1. bis zum 31. Dezember einmal irgendwo hinzugehen und nicht einem dieser vier Dinge zu begegnen. Gut, das Fitnesscenter ausgeschlossen, da gibt's höchstens einen Proteinshake mit Mandarinli-Geschmack. Wow, lecker!

Keine Schlankmacher im Dezember!

Zugegeben, auch ich bin eine Frau, die auf ihre Figur achtet und nicht einfach hemmungslos Süssigkeiten in sich reinstopft, wie das gewisse andere Menschen (Männer, *hust*) pflegen. Aber können wir die ganzen Abnehm-Tipps, Schlankmacher und Diäten nicht mal für einen Monat vergessen?

Es geistern hunderte Rezepte von «Weihnachtsguetzli mit wenig Kalorien» im Netz, aber sind wir mal ehrlich: Wer will statt den goldigen Mailänderli, den braungebrannten Brunsli, den süssen Zimtsternli oder den verführerischen Spitzbuebe ein Urdinkelguetzli mit Chiasamen und Stevia essen? Ja, gesunde und kalorienarme Guetzli von mir aus, elf Monate lang im Jahr, aber NICHT IM DEZEMBER!

So macht überhaupt nichts mehr Spass

Wenn man im Dezember die ganze Zeit an seine Figur denkt, macht überhaupt nichts mehr Spass. Kein After-Work-Treffen am Glühweinstand, keine Znünipause mit den selbstgemachten Guetzli von Nicole der Sekretärin, keine Freude am Grittibänz vom lieben Nachbarn spendiert und wenn dann der Samichlaus mit seinem Säckli kommt, dann ist das Sprüchlein einfach «Ui merci, aber nei danke»?