Claudia zeigt «ihres Dihei» im Berner Oberland

Im Berner Oberland ein entschleunigtes Leben führen, genau das war schon immer der Wunsch der 37-jährigen Aargauerin Claudia. Dieser Wunsch hat sich erfüllt. Sie wohnen in einem zweistöckigen Haus, das mit Holz selber geheizt werden muss.

«Wir sind am liebsten draussen in der Natur», sagt die dreifache Mutter. Die ehemalige Flugbegleiterin ist hauptsächlich Hausfrau, geht aber einen Tag in der Woche nach Thun zur Arbeit. «Es macht viel Freude, einmal in der Woche nicht Hausfrau sein zu müssen.»

Der jüngste Sohn Elion kam mit dem Down-Syndron auf die Welt. «Elion ist genau so ein Glück für uns, wie unsere zwei Mädchen», sagt Claudia. «Wir sind froh, dass er so ist, wie er ist.»

Wie es bei Claudia und ihrer Familie zu Hause aussieht, erfährst du oben im Video.

(red.)