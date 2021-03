Influencerin Morena Diaz erwartet ihr erstes Baby

Es sei das schönste Gefühl, wenn man erfahre, dass man gewollt Mama werde. «Seit ich davon weiss, gehe ich mit einem Lächeln durch jeden einzelnen Tag, weil ich mich so sehr freue auf alles, was kommt», schreibt Morena Diaz auf Instagram. «Wir sind schon jetzt verliebt in dich.»

Der 28-jährigen Primarlehrerin folgen auf Instagram über 65 tausend Personen. Sie habe im Januar erfahren, dass sie schwanger ist, schreibt der «Blick». Genau zu dieser Zeit zog sie auch mit ihrem Freund, dem 31-jährigen Kubaner Enrique, in Basel zusammen, dieser ist bereits Vater einer Tochter.