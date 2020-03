Tipp für Anfänger: Arbeitsbeginn um 8 Uhr? Dann stell den Wecker am ersten Home-Office-Tag auf 7.55 Uhr. Danach langsam die Uhrzeit anpassen, bis man auch ohne Wecker so gegen 8.30 Uhr aufwacht.

Ein ganz wichtiges Thema beim Home Office. Schliesslich wollen wir so wenig wie möglich aus dem Haus gehen. Hier darf man ruhig kreativ werden. Wer lange genug von zu Hause aus gearbeitet hat, entwickelt ein Gespür dafür, welche Nahrungsmittel zusammenpassen. Aber Experimente sind durchaus erwünscht! Man glaubt zum Beispiel kaum, wie viele verschiedene Gerichte man aus den Resten im Kühlschrank machen kann. Den Einkauf daher auf ein Minimum beschränken, maximal einmal in der Woche einfach das kaufen, worauf man gerade Lust hat. Die schwierigste Entscheidung im Home Office sollte sein, ab welcher Zeit es ok ist, den ersten Drink zu machen.

Es ist mühsam. Aber nötig. Leider. Auch im Home Office bekommt man die Büromails. Profis beantworten die ersten Mails kurz nach dem Aufstehen auf der Toilette. Das ist erlaubt. Ansonsten werden nur bei Lust und Laune Mails beantwortet, schliesslich hat man ganz viel andere Arbeit, die man nicht unterbrechen kann. Kommt eine Mail, die mit «hoher Priorität» markiert ist, kann man sie getrost löschen. Niemand unter 60 Jahren oder ausserhalb der Chefetage verschickt solche. Und diese Leute haben in der Regel so keine Ahnung von Technik, dass sie sofort glauben, die Mail sei einfach nicht angekommen.

Tipp für Anfänger:

Schau nur dann in den Posteingang, wenn du auch selbst eine Mail verschickst (das darf maximal zwei bis drei Mal pro Halbtag sein. Mehr braucht es wirklich nicht.)

7. Die Ablenkung

Im Home Office hat man automatisch mehr Zeit für sich selbst (siehe Punkt 3). Diese gewonnene Zeit sollte man optimal nutzen. Nichts spricht gegen ein schönes Bad am Nachmittag. Und man hat endlich mal die Zeit, all die vorgemerkten Netflix-Serien zu schauen. Absolut verboten ist, die Zeit nur mit anderer Arbeit zu füllen, dafür ist sie nicht gedacht! Wie bereits geschrieben: Ein bisschen putzen und waschen ist ok, aber nicht übertreiben. Übrigens haben wir viel bessere Abwehrkräfte, wenn wir nicht so gestresst sind. Ein weiterer Gewinn für Home Office.