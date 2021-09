Es gehört in die gleiche Sparte wie Rechnungen zahlen oder Steuererklärung ausfüllen: das Umziehen. Alte Wohnung kündigen, neue Wohnung finden, Zügelfirma suchen, Kartons packen, Telefon ummelden und schon hast du den Überblick verloren. Deshalb haben wir für dich Tipps und Tricks fürs angenehme Zügeln zusammengetragen. Wenn du diese einfachen Regeln befolgst, hast du schneller gezügelt, als du «Mietkaution» sagen kannst.

Wohnungsabgabe leicht gemacht

Und noch ein nicht ganz ernst gemeinter Tipp aus der FM1Today-Redaktion: Falls in der Wohnung im Boden Löcher oder auch Kratzspuren entstanden sind, kann der folgende Trick angewendet werden: Wenn du die Wohnung der Verwaltung oder den Nachmietern übergeben musst, lade ein paar Kolleginnen undKollegen in deine nun leere Wohnung ein. Während der Übergabe stehen deine Freunde genau auf den löchrigen oder verkratzten Stellen. So merkt niemand, dass ein Schaden entstanden ist. Mag nicht die «feine» Art sein. Eine Art ist es aber.

Welche Schäden werden von der Versicherung übernommen, welche nicht?

Ordentliche Abnutzung: Veränderungen an der Mietsache, die bei normalen Gebrauch entstehen (etwa vergilbte Tapeten), sind im Mietzins inbegriffen.

Überdurchschnittliche Abnutzung: Veränderung durch unsachgemässen Gebrauch (etwa Tapeten, die von Kindern bemalt worden sind), sind nicht inbegriffen.