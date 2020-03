«Bleibt zu Hause»-Parcours – Ragettli tut's auch daheim

Er springt auf einen Laptop, jongliert mit WC-Papier und hüpft über die Küchenablage: Ragettli hat es wieder getan und uns mit einem weiteren Parcoursvideo eine Freude gemacht – dieses Mal aber brav zu Hause. Auf Instagram schreibt er: «Floor is Lava – Stay at home parcour!» und verspricht, für jedes Like spende er der World Health Organization (WHO) einen Cent im Kampf gegen das Coronavirus. Stark, Ragettli!

Wer ein bisschen Ragettli-Feeling in seine Wohnung bringen will, für den hat der Freeskier eine Challenge bereit: