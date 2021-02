Die Influencerin soll am Dienstagabend tot in ihrer Wohnung in Berlin aufgefunden worden sein. Gemäss der Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden, wie «Bild» schreibt. Kasia Lenhardt hinterlässt einen Sohn. Dieser wurde an Kasias Todestag sechs Jahre alt. Dies geht aus einem älteren Instagram-Post hervor.

Die gebürtige Polin wurde 2012 durch ihre Teilnahme bei «Germany's Next Topmodel» bekannt. Sie wurde Vierte in der siebten Staffel. Doch auch ihre Beziehung zu Fussballstar Jérôme Boateng (32) brachte ihr Bekanntheit.