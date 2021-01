Sie waren anfangs 2000er die Popband schlechthin. Die Girlgroup No Angels landete mit ihren Songs an den deutschen Chartspitzen, ihre Tonträger wurden millionenfach verkauft. Nun sollen Sandy Mölling (39), Lucy Diakovska (44), Jessica Wahls (43) und Nadja Benaissa (38) demnächst auf die Bühne zurückkehren, wie "Bild" berichtet.

Gemäss Informationen der Zeitung wollen die vier Sängerinnen ihre alten Songs nochmals neu aufnehmen. Die erste Single soll ihr grösster Hit «Daylight in your Eyes» werden. Auch ein Auftritt in einer TV-Show soll bereits geplant sein.