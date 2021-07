Jeden Nachmittag, von Montag bis Freitag, sucht der deutsche Fernsehsender VOX eine Shopping Queen. Fünf Kandidatinnen bekommen jeweils die Möglichkeit, sich einzukleiden. Kritisch begutachtet wird die Einkaufstour und schliesslich das Outfit jeweils von Stardesigner Guido Maria Kretschmer. Seine Sprüche, wie zum Beispiel «Ich sag’s ungern, aber das Kleid geht gar nicht. Das ist Rollbraten auf drei Etagen», sind legendär.

Shopping Queen sucht Schweizerinnen

Nun wird der Kampf um die Shopping Krone auch in der Schweiz lanciert – genauer in Zürich. Mit «Die wunderschöne Schweiz ruft», inklusive einem roten Herz, sucht der deutsche Fernsehsender respektive die Agentur Constantin Casting Schweizerinnen, die in Zürich auf Einkaufstour gehen wollen.