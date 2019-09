Der Chart-Überflieger der letzten Wochen ist für seine stimmgewaltigen Balladen bekannt. Und: Für seinen schwarzen Humor. Wer den Namen und die dazugehörigen Lieder hört, denkt eher an einen Italo-Amerikanischen Gigolo und nicht an einen kleinen rothaarigen Schotten. Das ist auch Lewis bewusst – und so führt er seit längerem einen der lustigsten Instagram Accounts. Er macht sich mit Vorliebe über sich selbst lustig, nennt sich selbst die schottische Beyoncé und kokettiert mit dem überheblichen Gehabe anderer britischer Musikgrössen (Gruss an Noel Gallagher an dieser Stelle). Unvergessen bleibt dabei die Eröffnung seines Glastonbury-Auftritts:

«Wenn es etwas gibt, auf das ich auf diesem Foto unendlich stolz bin, dann ist es das unglaubliche Hair-Styling, das ich selbst gemacht habe», schreibt sie zu diesem Foto, auf dem vor allem Reynolds zu sehen ist.

Ed Sheerans Bodyguard

Klar, da gibt es den Weltstar Ed Sheeran. Der kann ganz schön witzig sein. Aber nicht so lustig wie sein Bodyguard Kevin Myers. Allein seine Selbstbeschreibung auf Instagram spricht Bände: «Mit drei Sternen bewerteter Personenschützer für einen Hobbit. Nennt mich Aragorn.»

Er passt aber nicht nur auf Mega-Star Sheeran auf, die beiden führen auch sonst ein inniges Verhältnis. Diese Beziehung scheint sogar so eng zu sein, dass Myers seinen Ed immer als Bae (before anyone else, also denn wichtigsten Menschen in seinem Leben) bezeichnet. Und von ihm ab und zu offenbar auch mehr will, als nur eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung.