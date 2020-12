«Ich battle mich mit anderen, schon seit ich ein kleiner Junge bin.» Der Feldkircher Daniel Häusle (24) sagte seiner Konkurrenz schon zum Staffelstart den Kampf an.

Nun hat es der sportliche Junggeselle (beinahe) geschafft. Gemeinsam mit Markus Leander Sacher (23) aus Aachen steht der Vorarlberger am Mittwochabend im Finale der Kuppelsendung auf RTL. Beide wollen das Herz von Melissa Damilia (25) aus Herrenberg erobern. 18 Konkurrenten haben sie in den letzten Wochen in Griechenland hinter sich gelassen, das grosse Finale findet in Deutschland statt.

Führt der Vorarlberger Charme zum Sieg?

Daniel ist Masterstudent an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Der 1,75 Meter grosse Mann will die Bachelorette mit seinem «österreichischen Charme» überzeugen. Er bezeichnet sich als Naturburschen, der gerne Zeit in den Bergen verbringt – beim Skifahren und Mountainbiken. Laut eigenen Angaben hat er einen Putzfimmel.

Der österreichische Charme war es wohl auch, der Daniel gleich beim Kennenlernen die erste gelbe Rose der Geschichte der Sendung einbrachte. Er kam sofort weiter und durfte sich als erster über ein Einzeldate mit Melissa freuen.

«Surreal»

«Ehrlich gesagt fühlt sich das einfach surreal an», sagt Daniel über seinen Einzug ins Finale. «In Deutschland erwartet uns jetzt noch ein Stück mehr Realität und ich bin echt froh, dass meine Reise weitergeht.» Am Ende sei aber am wichtigsten, dass Melissa glücklich werde, ob nun er der Mann an ihrer Seite sei oder nicht.