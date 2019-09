In der südafrikanischen Hauptstadt Kapstadt trafen sie Erzbischof Desmond Tutu. Archies erster öffentlicher Auftritt war bravourös. Der Sohn sei ganz der Papa – ein Mann, der bei den Damen ankomme, soll die ebenfalls anwesende Tochter von Bischof Tutu gewitzelt haben, berichtet die britische Zeitung « The Sun ».

Mit hellen Söckchen, hellblau-weiss gestreifter Latzhose und weissem Shirt strahlte Archie in den Armen seiner Mama Meghan in die Kameras. Im Rahmen ihrer Afrikareise haben Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) ihren Sprössling erstmals bei einem offiziellen Termin der Öffentlichkeit gezeigt.

Afrikareise endet mit Besuch beim Präsidenten

Am Montag haben Meghan und Harry ihre zehntägige Afrikareise angetreten. Die Reise endet am 2. Oktober in Südafrika, wo sie den Präsidenten Cyril Ramaphosa treffen.

(lh)