Dass sie so weit kommen würde, hätte die Rheintalerin Rivana nie gedacht. Die Ostschweizerin ist im Finale der aktuellen Bachelor-Staffel auf «3+». Am Montagabend hat sie eine der letzten drei Rosen erhalten. «Ich bin ohne Erwartungen nach Bangkok gereist und dachte mir, dass ich nach einer Woche wieder zu Hause sein werde, würde mir der Bachelor nicht gefallen», sagt Rivana zu FM1Today. «Doch ich habe mich verliebt.» Das gesteht sie auch Bachelor Patric Haziri beim ganztägigen Dreamdate im Halbfinale. Eigentlich spricht sie nicht gerne über Gefühle. Doch für den Bachelor findet sie klare Worte: «Als ich beim ersten Date weinen musste, wusste ich, dass hier mehr Gefühle vorhanden sind. Meine Familie und Freunde sehen mich nie weinen», sagt sie.

Feriengefühle in Thailand

Die 29-Jährige hatte noch nie eine Beziehung. Sie verliebe sich nicht so schnell, erklärt sie. Bei Patric hatte sie aber schnell das Gefühl, dass alles passt. «Vielleicht lag es an der Umgebung, der lockeren Atomsphäre in Thailand.» Die Atmosphäre war aber nicht immer so locker. «Es war auch anstrengend, so viel Zeit mit den Mädels zu verbringen», sagt sie. Sie würde kein zweites Mal beim Bachelor teilnehmen, habe aber trotzdem viel für sich selber gelernt. «Ich war immer ein Kontrollfreak. Durch die Teilnahme bin ich lockerer und offener geworden.»