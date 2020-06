Dijana Cvijetic (26) hat offenbar noch lange nicht genug von Fernsehauftritten. Die frühere Miss-Universe-Kandidatin mit 114'000 Instagram-Abonnenten nimmt am neuen Reality-Format «Like Me, I'm Famous» teil. Die Show wurde in den letzten Wochen aufgezeichnet, sie ist ab August bei TVNow und später auch bei RTL zu sehen.

100'000 Euro stehen auf dem Spiel

Auch Sarah Knappik (33) und Melanie Müller (32) sind Teil des neuen Formats. Insgesamt zehn Persönlichkeiten – bekannt aus Sendungen wie «Dschungelcamp» – sollen sich darin Streitereien und Zickenkriege liefern. Aber nicht nur das: Die Kandidaten ziehen in ein Luxushaus. Nach jeder Folge geben sie sich gegenseitig Likes. Die oder der Unbeliebteste muss die Villa verlassen. Am Ende gibt's laut Medienberichten 100'000 Euro zu gewinnen.