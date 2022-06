Damals schrieb Amber Heard in einem Gastkommentar der Washington Post über ihre Erfahrungen als Opfer von häuslicher Gewalt. Namen wurden keine genannt. Sie beschrieb auch keine Details. Nein, sie nutzte ihre Erfahrungen zur Forderung nach strengeren Gesetzen und klagte an, dass mächtige Täter geschützt werden.

Will man wissen, was im Prozess zwischen Johnny Depp gegen Amber Heard passiert ist, muss man zuerst ein paar Jahre zurück schauen. Ins Jahr 2018.

Ich will sicher gehen, dass Frauen, die Gewalt erleben, mehr Unterstützung erhalten

«Ich musste jede Woche meine Telefonnummer ändern, ich bekam Morddrohungen, habe meine Wohnung kaum mehr verlassen und falls doch, wurde ich von Fotografen verfolgt. Es fühlte sich an, als würde ich öffentlich vor einem Gericht stehen und dürfte mich nicht dazu äussern. Ich will sicher gehen, dass Frauen, die Gewalt erleben, mehr Unterstützung erhalten», schrieb Heard.

Johnny Depp fühlte sich offensichtlich angesprochen und klagte. Obwohl sein Name nie erwähnt wurde. Obwohl er nur für ein Jahr von 2015 bis 2016 mit Heard verheiratet war.

Möglich, dass es damit zu tun hatte, dass er – ebenfalls 2018 – die britische «Sun» verklagte, die ihn einen «Frauenschläger» nannte. Er verlor diesen Prozess, in 12 von 14 Punkten sah es das Gericht in London als erwiesen an, dass er Amber Heard misshandelt hatte.