So emotional meldet sich Pietro Lombardi nach 3-monatiger Pause zurück

«Viele sehen in Pietro jemanden, der immer lacht und Freude verbreitet, aber es gibt auch viele Sachen, die ihr nicht wisst», meldet sich Pietro Lombardi nach einer Pause zurück. Der Sänger hatte alle seine Beiträge auf Instagram gelöscht und sich zurückgezogen mit der Begründung: «Aktuell fehlt mir die Kraft und Energie, viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte.»

Mit seinem Comeback-Video kündigt er ein ausführliches Interview über seine Gefühlslage an. «Bevor ich eine Story mache und einfach loslege, habe ich ein Video abgedreht, um euch Einblicke zu geben, wie es mir geht und was passiert ist.» Das Interview wird am Mittwochabend veröffentlicht. Ausserdem ist eine Tour für den kommenden Winter geplant.

