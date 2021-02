Trauer um Oscar-Preisträger: Christopher Plummer ist tot

Das Management von Plummer teilte am Freitag die Nachricht seines Todes mit. Plummer sei ein «aussergewöhnlicher Mann gewesen».«Durch seine Kunst und Menschlichkeit hat er alle unsere Herzen berührt und sein legendäres Leben wird für alle kommenden Generationen Bestand haben. Er wird für immer bei uns sein.»

Christopher Plummer wurde durch seine Rollen im Musical-Film «The Sound of Music», «12 Monkeys» oder «Star Trek VI» zu Weltruhm. 50 Jahre lang war er in der Filmbranche tätig. 2012 erhielt er den Oscar für den besten Nebendarsteller für den Film «Beginners», in dem er einen Mann spielt, der sich erst im hohen Alter zu seiner Homosexualität bekennen kann.

(red.)