«Wir konnten unsere Gefühle vom Paradies nicht mit in den Alltag nehmen», sagt Patric. Das Bachelor-Paar ist bereits wieder getrennt. Das bestätigen der Bachelor (29) und seine Gewinnerin Grace (26) am Dienstagabend bei der Wiedersehens-Folge der Sendung auf 3 Plus.

Die Vorstellungen der beiden seien zu verschieden gewesen. «Für mich ist das ganze Versteckspiel zu schwierig gewesen. Ich habe ihn mega gestresst mit dem und er konnte es nicht handeln», erklärt sich die Zürcherin. Patric ergänzt: «Wir haben schlussendlich gemerkt, dass es nicht gepasst hat.»

Trotz allem blicken die beiden positiv auf ihre gemeinsame Zeit zurück. «Wir hatten beide eine mega Zeit und sind gewachsen. Sie bedeutet mir heute noch mega viel», so der Bachelor. Und seine Ex-Freundin fügt hinzu: «Ich werde das alles nie vergessen.»

(red.)