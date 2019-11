2018 wurde sein bewegtes Leben in einem Film festgehalten, der nach einem der grössten Hits der Band benannt ist: «Bohemian Rhapsody». Der Song gilt als einer der grössten Rocksongs in der Musikgeschichte.

Projekt für einen guten Zweck

Zum Mitsingen gibt es die vier bekanntesten Songs der Band: «Bohemian Rhapsody», «Don’t Stop Me Now», «Somebody To Love» und «We Are The Champions». Das Projekt soll dazu ermutigen, eine Spende an den «Mercury Phoenix Trust» zu leisten. Diese Wohltätigkeitsorganisation wurde von den restlichen Band Mitglieder nach seinem Tod gegründet. Die Organisation setzt sich weltweit für die HIV- und Aids-Bekämpfung ein. Die Krankheit an der auch Mercury letztlich starb.

(lip)