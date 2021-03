Pietro Lombardi (28) ist ein richtiger «Love Island»-Super-Fan. Schon bei den letzten Staffeln meldete er sich regelmässig aus seinem Wohnzimmer und kommentierte seine Lieblings-Kuppelshow auf seinem Instagram-Account. Immer mit dabei: Viel Euphorie und Emotionen. Bei der aktuellen Staffel fiebert er noch heftiger mit, immerhin ist er so nahe am Geschehen, wie noch nie.

«Es riecht nach Liebe»

Diese Woche verkündete Pietro auf Instagram voller Freude, dass er die Love-Island-Kandidatinnen und Kandidaten in Teneriffa besuchen darf. Mittlerweile ist der DSDS-Star schon in der Villa und postet fleissig Stories auf Instagram. Abends können die Fans jeweils im Live-Stream mitverfolgen, was er von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hält und wie er die Situation vor Ort einschätzt. Bisher scheint es ihm auf Teneriffa jedenfalls sehr zu gefallen. «Es ist so romantisch, es riecht nach Liebe», sagt der Sänger in einem Interview mit VIP.de.