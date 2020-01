Polizei sucht Ring-Besitzer und erntet jede Menge Spott

Die Polizei veröffentlichte am Mittwoch Bilder eines Silberrings, welchen sie zusammen mit anderen gestohlenen Gegenständen gefunden hatten. Der Ring trägt eine spezielle Gravur, weshalb die Polizei davon ausging, dass der Ring etwas Besonderes sei. Per Facebook wollte sie den Besitzer ausfindig machen. «Da es sich um ein so unverwechselbares Schmuckstück handelt, hoffen wir, dass jemand die Markierungen erkennt und uns sagen kann, wem dieser Ring gehört», schreibt die Polizei.

Die Geschichte dahinter: Die Facebook-Nutzer erkannten den Ring wieder. Es ist eine Nachahmung des Rings aus «Herr der Ringe» – einem mächtigsten Zauberring. Gemäss der Trilogie wurde der Ring geschaffen, um andere zu beherrschen. Das Tragen des Rings hat auf den Besitzer aber einen unheilvollen Einfluss. Er zehrt an den Lebenskräften und kann den Träger unsichtbar machen.

Polizei muss Filmkenntnisse auffrischen

Deshalb soll der Ring zerstört werden. Um ihn zu vernichten, muss er in das Feuer geworfen werden, in dem er einst entstanden war. Kommt er mit herkömmlichem Feuer in Berührung, werden Buchstaben sichtbar. Jene Zeichen, die auch der Ring trägt, welcher der Polizei in New Yorkshire in die Finger gekommen ist: «Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrâkatuluk agh burzum ishi krimpatul.»