Die Pop-it-Toys sind die Trend-Spielzeuge in diesem Sommer: Die bunten Silikon-Förmchen mit weichen Blasen ploppen so wie bei der Luftpolsterfolie. Wir testen das Ding in unserer nicht ganz ernst gemeinten Lifestyle-Sendung «Miin Pop-it, diin Pop-it».

