Schaffst du die Veloprüfung? Auf was musst du achten, bevor du auf das Velo steigst? Sind Schutzbleche beim Velo obligatorisch? Wann brauchst du das Velolicht? Welche der folgenden Sachen braucht dein Velo unbedingt? Was ist beim Velohelmtragen wichtig? Darf ich mit dem Velo aufs Trottoir? Darf ich während dem Velofahren Musik hören? Wie verhalte ich mich hier richtig? Wie verhältst du dich hier richtig? Wie verhalte ich mich, wenn jemand über den Fussgängerstreifen gehen will? Was bedeutet dieses Lichtsignal? Du bleibst am besten Fussgänger! Nicht schlecht - aber das Veloabzeichen hast du dir noch nicht verdient Gratuliere! Du scheinst dich mit deinem «Göppel» auszukennen.

