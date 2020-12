Im Restaurant Edelweiss in Bazenheid läuft der Betrieb nicht ganz rund: Wirt Omar hat so hohe Schulden und raucht im Restaurant und in der Küche Zigaretten. Kann Restauranttester Bumann da noch helfen?

Eine Servicemitarbeiterin des Toggenburger Restaurants Edelweiss hatte sich an den Restaurantkritiker Daniel Bumann gewendet. Der Wirt habe seinen Betrieb nicht mehr im Griff: Sieben Seiten an Betreibungen liegen dem Besitzer Omar vor. Die Schulden sind so hoch, dass er bereits seine Stammgäste um finanzielle Unterstützung gebeten hatte. Zudem stinkt es im Restaurant nach Zigarettenrauch. Der Restauranttester findet noch manch andere Dinge, die im Restaurant nicht gut laufen. Bumann versucht, die Speisen zu verbessern, mehr Kundschaft anzulocken und mit Hilfe von Hypnose dem Wirt das Rauchen abzugewöhnen. Ob das klappt? Die Sendung läuft am 22. Dezember um 20.15 Uhr auf «3+». (red.)