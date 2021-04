Die Fäaschtbänkler sind bereit für die Zeit, in der man wieder auf den Tischen tanzen darf: In ihrem neuesten Instagram-Video zeigen sie ihr Shuffle-Talent mit einer Choreo am Rheinufer. Dabei tanzen sie zum Remix ihres Songs «Humpa Humpa» von Morgen Freimann – die Band hat vergangene Woche vier verschiedene Remixes veröffentlicht, die nur darauf warten, an Turnfestern gespielt zu werden.

Hier das Original: