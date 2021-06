«Meine Schwester und ihr Freund haben mich bei ‹Bauer, ledig, sucht...› angemeldet», sagt Joshua. Der 24-jährige gelernte Maurer wird bei der nächsten Staffel eine Hofdame auf dem Bauernhof seines Vaters empfangen. «Ich wünsche mir eine Frau, mit der ich auch nach Drehschluss Spass haben kann.»

Tagsüber auf der Baustelle, abends bei den Tieren

Wer mit Joshua eine Hofwoche im Kanton Thurgau verbingen will, hat am besten auch so viel Freude an den Tieren wie er. Der 24-Jährige kümmert sich um die Schafe, Bienen, Hühner und Hofhündin Lya. «Ich gehe jeden Abend nach der Arbeit mit ihr spazieren.» Der Bernhardiner in der grösse eines Kälbchens warte abends gebannt am Tor auf ihn.

Besonders Freude macht ihm die Arbeit mit den Bienen. «Ich mag es, im Sommer den Honig zu schleudern», sagt Joshua. Von den Bienen werde er nur selten gestochen – bei der Arbeit trägt er immer einen Schleier.

Wer will zu Joshua auf den Hof?

Die Dreharbeiten für die neue Staffel haben bereits begonnen. Das Filmteam von 3+ habe ein Portrait über ihn gedreht: «Es ist ungewohnt, wenn man den ganzen Tag von einem Kamerateam begleitet wird.» Bammel vor der Hofwoche habe er nicht wirklich: «Ich habe aber Respekt vor dem Moment, wenn ich die Hofdame abholen darf und sie zum ersten Mal sehe», so der Freizeit-Bauer. Die ersten Tage würden sicher speziell werden, wenn man sich noch nicht so kenne.

Dir scheint, als wäre Joshua der Deckel für deinen Topf? Dann bewirb dich hier als Hofdame.