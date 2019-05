Uzwil bekommt eine neue Migros

«Der heutige Standort der Migros an der Neudorfstrasse in Uzwil ist über vierzig Jahre alt und entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen», heisst es bei der Migros. Am jetzigen Standort gab es kaum Möglichkeiten für eine Optimierung. Jetzt zieht die Migros in die neue Überbauung Birkenhof an der Lindenstrasse.

Die Migros schreibt: «Eine moderne Ladeneinrichtung und ein vielfältiges Warensortiment im Supermarkt sowie eine grosse Melectronics-Abteilung mit kompetenten Fachberatern werden für ein neues Einkaufserlebnis in der künftigen Migros Uzwil sorgen.» Ausserdem ist ein Restaurant und ein Fitnesscenter inklusive Kinderhort geplant.

In der Überbauung gibt es noch zusätzliche Fläche für weitere Geschäfte und 180 Tiefgaragenplätze. Im Birkenhof entstehen auch Wohnungen. Geplant ist der Einzug auf Sommer 2019.

(pd/red.)