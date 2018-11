Vaduzer Baron bei Brand gestorben

Vergangenes Wochenende verlor das Fürstentum Liechtenstein einen seiner bekanntesten Bewohner. Am Samstagmorgen fing ein Haus in Vaduz Feuer. Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch gelöscht hatte, starb in den Flammen eine Person. «Dabei handelt es sich um Baron Eduard Falz-Fein», bestätigt Tina Beck, Mediensprecherin der Landespolizei Fürstentum Liechtenstein, gegenüber FM1Today.

Der Baron war eine beliebte Persönlichkeit im Fürstentum. 1912 erblickte der Sportpionier in der Ukraine das Licht der Welt und musste wegen der Oktober-Revolution nach Paris fliehen. Als der zweite Weltkrieg beendet war, kam er mit seiner Familie nach Liechtenstein. In seiner neuen Heimat eröffnete er in Vaduz und später in Schaanwald in Grenznähe Souvenirgeschäfte und wurde damit reich. Auch im Sportbereich hat er grosse Verdienste für das Fürstentum gleistet, vor allem im Rad- und Bobsport. Er nahm an mehreren Olympischen Spielen als Aktiver und auch als Betreuer teil.

Von seinen Volksgenossen wurde der Baron «Quick» genannt. Er wurde stolze 106 Jahre alt.

Am Samstagmorgen musste die Feuerwehr Vaduz wegen eines Brandes in einem Einfamilienhaus ausrücken. Obwohl sie den Brand schnell lokalisiert und gelöscht hatten, wurde im Haus eine tote Person gefunden. Die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein hat die Ermittlungen der Brand- und Todesursache aufgenommen.

(red./Landespolizei Liechtenstein)