Bütschwil, Biker und Berghexe: Das sind unsere beliebtesten Videos

Das bewegte Bild hat euch bewegt. Besonders musikalische Darbietungen haben in diesem Jahr einen Nerv getroffen. Unter anderem der Appenzeller Sänger Marius Baer, der bei der RTL-Show «I Can See Your Voice» einen Überraschungsauftritt hinlegte, der Hemberger Remo Forrer, der den Sieg in der Casting-Show «The Voice of Switzerland» einheimsten konnte oder die St.Gallerin Joya Marleen, die mit ihren Hit «Nightmare» die Radio-Charts stürmt.

Doch es geht noch regionaler. Auch die Guggen haben euch begeistert. So zum Beispiel die Winterthurer Kyburggesichter mit «Dance Monkey» oder die Röhäheizär Rorschach mit «Danza Kuduro». Apropos Fasnacht: Wir hoffen, die Montlinger Berghexe, die von der Ampel gestürzt ist, hat sich bis heute erholt.

Auch oder gerade weil das Jahr 2020 sich äusserst zäh angefühlt hat, waren Zeitraffer in der FM1-Community beliebt: Die Biker-Ströme auf der Lenzerheide und die Umfahrung Bütschwil gehörten zu den Highlights.

Welche anderen Videos auf FM1Today am meisten geklickt wurden, erfährst du oben im Zusammenschnitt.

(dab/cro)