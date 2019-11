Der November machte seinem Ruf am ersten Wochenende alle Ehre. Es war nass, windig und meist bewölkt. Doch in den Bergen gab es für Schneebegeisterte einen Lichtblick: So beispielsweise in Davos, wo sich die Landschaft am Montagmorgen ganz in Weiss hüllte. Am Freitag dürfte die Schneefallgrenze gemäss SRF Meteo auf unter 1000 Meter fallen.