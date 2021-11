Nach 20 Monaten hat Australien erstmals wieder seine internationalen Grenzen geöffnet. Staatsbürger und in Australien wohnhafte Personen dürfen nun wieder einreisen. Am Flughafen in Sydney wurden die ersten Rückkehrer emotional begrüsst.

