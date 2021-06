Kein «Smooth Criminal» aber eine aalglatte Jackson-Imitation: Dieser Typ sieht fast exakt so aus wie Michael Jackson. Auf Tiktok hat Fabio Jackson Millionen von Follower:innen. In den Kommentaren unter seinen Videos können es die Leute kaum glauben, dass Fabio nicht der echte King Of Pop ist. Erkennst du die Unterschiede?