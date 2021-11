«Beim ersten Anruf habe ich nicht abgenommen. Ich habe mich nicht getraut», sagt Simon, als er sich an die FM1-Love-Calls erinnert. Wenig später rief er beim Radiosender zurück: «Da haben sie mir gesagt, die Frau sei schon weg.» Was wie Pech erschien, wurde später Simons grosses Glück. Denn kurz darauf klingelte sein Telefon wieder. Dieses Mal ging er ran.

Emotionale Verlobung

Dem 27-Jährigen wurde schnell klar, dass er sein Leben mit dieser Frau verbringen will. Akribisch plante er seinen Heiratsantrag. In den Ferien in der Dominikanischen Republik, wo Priscas Familie wohnt, sollte es geschehen: «Ich wollte, dass ihre Familie Bescheid weiss und dabei ist.» Am Strand nahm der Automechaniker allen Mut zusammen und schritt zur Tat. «Meine ganze Familie hat mir zugerufen, dass ich Ja sagen soll. Ich habe gar nicht verstanden, worum es geht.» Als dann aber auch Prisca die Situation realisierte, fiel ihr der Entscheid einfach. «Das war sehr emotional. Wir haben alle vor Freude geweint.»

Am 18. Juni 2022 wird es dann soweit sein. Die beiden wollen sich das Ja-Wort geben. Genaue Hochzeitspläne haben die beiden zwar noch nicht. Für die 22-Jährige ist aber klar: «Ich will aussehen wie eine Prinzessin, schön in Weiss.»