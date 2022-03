Die chinesische Kinderserie «Super Wings» gibt es in der Schweiz auf Toggolino zu sehen. In der Serie geht es um Jett, das beste Düsenflugzeug der Welt, welches zusammen mit Freunden spezielle Pakete an Kinder auf der ganzen Welt liefert. Kürzlich war St.Gallen und die Olma, genauer gesagt das Säulirennen, Schauplatz der Serie. Der Fokus lag dabei auf der Olma, gezeigt wurde aber auch das Klosterviertel und Teile der Altstadt.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today/Tim Allenspach