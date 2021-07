Nati-Trainer Vladimir Petković kann auf eine EM mit historischem Erfolg für die Schweizer Nationalmannschaft zurückblicken. An der Pressekonferenz nach der Rückkehr in die Schweiz sprach er über den Fortschritt der Mannschaft und wie man in die Zukunft gehen möchte.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: CH Media Video Unit / Keystone-SDA