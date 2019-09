«Je dreckiger, desto besser», so das Motto der Internetplattform Pornhub. «Aber selbst für uns gibt es ein Limit», erklärt das Unternehmen in einem Video. Ein Limit in Sachen der Verschmutzung von Ozeanen: «Wenn es um die Millionen Tonnen von Abfall geht, die jedes Jahr an den Ufern der Welt auftauchen, können wir alle unseren Beitrag dagegen leisten», so Pornhub auf seinem YouTube-Kanal.

Auf diese Problematik macht Pornhub auf seine ganz eigene, nicht ganz jugendfreie Art und Weise, aufmerksam: