Da steht ein Panther im Stadion! Was auf den ersten Blick täuschend echt aussieht, ist ein Resultat der Mixed Reality Technologie. Damit kann eine computeranimierte Figur in eine Liveübertragung integriert werden und so mit der Realität verschmelzen. Die spektakulären Bilder gibt es im Video.

Player spielt im Picture-in-Picture Modus Quelle: FM1Today/Youtube