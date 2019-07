«Vielleicht wollten sie ein Handy kaufen»

Ob die Enten gerade die passende Handyhülle suchen, ist unklar. © FM1Today/Leserreporter

Herzige Kundschaft besuchte heute Morgen den Sunrise Shop in Gossau. Eine grosse Entenfamilie verirrte sich in den Laden. Auf der Suche nach einem Handy waren sie wohl kaum. Die Kantonspolizei half den flauschigen Tieren wieder zurück in die Natur.