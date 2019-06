Wattwil im Gümmeler-Fieber

Innert weniger Minuten sausten alle Rennvelofahrer an den Zuschauern vorbei. © FM1Today/Krisztina Scherrer

Die 6. Etappe der Tour de Suisse führte die Rennvelofahrer ins FM1-Land. In Einsiedeln gestartet, sind sie über Rapperswil-Jona, Wattwil und Wildhaus zum Ziel in Flumserberg gefahren. Trotz Regen zog das Rennen zahlreiche Zuschauer an.