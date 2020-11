Der 11-Jährige war am Morgen gegen 7.30 Uhr in Richtung eines Fussgängerstreifen unterwegs, als es zur Kollision mit einem Linienbus kommt. Der Bub prallte mit dem Kopf an der rechten Seite des Linienbusses gegen die Frontscheibe, wie die Landespolizei Liechtenstein mitteilt. Der 11-Jährige zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Die Polizei sucht Zeugen.

(red.)