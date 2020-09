30-Jährige stirbt auf Klettersteig auf dem Hochjoch

Die 30-jährige Frau stieg zusammen mit einer Bekannten am Donnerstagmittag in den Klettersteig Hochjoch in Schruns ein.

Als sie um etwa 13.30 Uhr ihren Sicherungskarabiner aus dem Stahlseil aushängte, um über einen Grashang neben dem Klettersteig abzusteigen, rutschte sie aus. Die 30-Jährige stürzte rund hundert Meter über den felsdurchsetzten Grashang ab.

Sie wurde von einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Spital in Feldkirch geflogen, wo sie am Nachmittag aufgrund der schweren Verletzungen verstarb.