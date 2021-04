Acht Tote nach Schiesserei in Fedex-Paketzentrum

In einem Paketzentrum des Logistikunternehmens Fedex in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana soll es mehrere Verletzte und acht Tote gegeben haben. Dies berichteten zahlreiche US-Medien am späten Donnerstagabend (Ortszeit). Mehrere Menschen würden mit Schusswunden in Krankenhäusern behandelt, der Schütze soll sich den Berichten zufolge selbst das Leben genommen haben.