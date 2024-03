Da die Menschheit aber zuletzt die Erde – unter anderem durch den Ausstoss von Treibhausgasen und die Zerstörung von Ökosystemen – massiv verändert hat, sehen Experten verschiedener Fachrichtungen das Zeitalter des Menschen angebrochen. Es gibt dazu aber kontroverse Diskussionen in der Fachwelt.

Geologen teilen die Erdgeschichte in verschiedene Zeitalter ein. Demnach leben wir derzeit im Holozän, das vor knapp 12'000 Jahren begann.

Das bestätigte der Experte Reinhold Leinfelder der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Er ist Mitglied der Arbeitsgruppe Anthropozän (AWG), die hinter dem Vorstoss steht, offiziell das Erdzeitalter des Menschen auszurufen. Gründe für die Ablehnung seien ihm nicht bekannt, sagte Leinfelder. Zunächst hatten andere Medien über die Abstimmung berichtet.

Etwas gesehen? Melde dich via Whatsapp.

Dazu wären mehrere Schritte notwendig. Zunächst hätte die SQS zustimmen müssen, danach die Internationale Kommission für Stratigraphie (ICS) und schliesslich das Exekutivkomitee der International Union of Geological Sciences (IUGS).

Relativ junger Begriff

Eingeführt hatte den Begriff Anthropozän der niederländische Meteorologe Paul Crutzen. Der Nobelpreisträger und frühere Direktor des Max-Planck-Instituts für Chemie in Mainz schlug den Begriff bei einer Konferenz im Jahr 2000 vor.

Seitdem diskutieren Fachleute, ob die durch den Menschen verursachten globalen Veränderungen schon jetzt eine neue Etappe auf der geologischen Zeitskala rechtfertigen - und wie diese definiert sein könnte.

Die AWG äusserte sich in einer Mitteilung zurückhaltend zum Ergebnis der SQS-Abstimmung. So seien die Ergebnisse ohne die Genehmigung des SQS-Vorsitzenden veröffentlicht worden. Es blieben zudem Fragen in Bezug auf die Gültigkeit der Abstimmung und deren Begleitumstände.

(sda/red.)