Auf Druck der Fleischlobby: Weltklimarat streicht vegane Ernährung aus Bericht

Lobby drängt seit Jahren

So dreist, so wenig überraschend ist das. 2022 hat die Rindfleischindustrie weltweit rund 400 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Geld, das die Lobby in Gefahr sieht. Dabei ist die Fleisch- und Milchindustrie, laut der Food and Agriculture Organization der Vereinten Nationen, insgesamt für fast 15 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich.

Laut «Scientist Rebellion» drängt die Fleischlobby bereits seit Jahren darauf, Empfehlungen für eine pflanzliche Ernährung oder Bezeichnungen von Fleisch als Klimakiller aus öffentlichen Berichten zu streichen. Mit dem abgeschwächten Bericht des Weltklimarats hat sie nun zumindest teilweise dieses Ziel erreicht.

