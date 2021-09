Ende Juli erstattete ein 62-jähriger Mann aus Egg bei der Polizei Egg Anzeige gegen Unbekannt wegen Diebstahl seiner Katze. «Vermisst wurde das orange-weisse Tigerkätzchen Felix. Felix machte sich im August 2021 auf Wanderschaft durch das Ortszentrum von Egg und verschwand dann für mehrere Wochen spurlos», schreibt die Landespolizeidirektion Vorarlberg.

Der Katzeneigentümer war sich sicher, dass die kleine Katze nicht weggelaufen oder durch einen Unfall verletzt oder getötet wurde. Er suchte intensiv nach der Katze, verbreitete Fotos in sozialen Netzwerken und informierte Behörden und Ämter im gesamten Bregenzerwald. Viele Hinweise gingen bei mehreren Polizeidienststellen im Bregenzerwald ein, die aber nicht zum gesuchten Kätzchen führten. Auch eine Kassenangestellte eines Supermarktes in Andelsbuch konnte sich an das Kätzchen und einen Mann aus Lustenau erinnern, der im Geschäft einen Einkaufskorb ausgeliehen hatte, um eine Katze zu transportieren. Der Mann hinterlegte seine Daten an der Kassa des Geschäfts.

Nach einem Telefongespräch war klar, dass Felix nach Lustenau mitgenommen worden war. Der Eigentümer der Katze fuhr nach Lustenau, holte seine Katze ab und übergab einen selbstgebackenen, frischen Apfelstrudel als Dank für die Pflege seiner geliebten Katze. Der Lustenauer habe angegeben, er habe die kleine Katze mitgenommen, weil er befürchtet habe, sie könnte an der stark befahrenen Bregenzerwaldstrasse übererfahren werden.

(red.)