Sich für den Klimaschutz auf die Strasse kleben – und dann trotzdem nach Asien in die Ferien fliegen. Die Doppelmoral der jungen Klimaschützer aus Deutschland sorgte anfangs Jahr – milde ausgedrückt – für viel Unverständnis. Doch dieses Verhaltensmuster, Wasser predigen und Wein trinken, ist in der Gesellschaft breit abgestützt, wie eine internationale Umfrage von «Yougov» zeigt.

Zwar zeigen sich viele alarmiert und es sprechen sich in der Umfrage relativ viele Europäerinnen und Europäer (Befragungen in Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Schweden, Spanien und Italien) für Massnahmen aus, um den Klimawandel einzuschränken – auch für solche, die von der Regierung durchgesetzt würden, schreibt der Guardian.

Schnell wird allerdings klar: Je stärker die persönliche Einschränkung ausfällt, desto geringer ist die Bereitschaft, die Massnahmen mitzutragen.

Lieber E-Autos als weniger Kinder

Während der Zuspruch bei Massnahmen wie «Nur noch saisonale Früchte und Gemüse essen», noch recht gross ist (zwischen 40 und 60 Prozent), ist der komplette Verzicht auf Fleisch und Milchprodukte für die meisten kein Thema, in keinem Land sind mehr als 19 Prozent der Befragten dafür.

Relativ grosse Unterschiede gibt es bei der Elektromobilität. Während die Bereitschaft in Italien mit 40 Prozent am höchsten ist, hält das Autoland Deutschland mit 19 Prozent wenig davon.

Sehr unbeliebt ist auch die Begrenzung der eigenen Fortpflanzung – will heissen, zu Gunsten des Klimawandels weniger Kinder zu haben, als man es sonst täte. Auch hier ist der Zuspruch in Italien am höchsten – mit gerade einmal 17 Prozent.