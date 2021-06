An alle Influencerinnen und Influencer da draussen: Ab 2022 müsst ihr eure bearbeiteten Fotos per Gesetz kennzeichnen. Okay, das gilt vor allem für die Instagram-Sternchen und Werbeindustrie aus Norwegen. So will man dort nämlich Kinder und Jugendliche vor dem Schönheitswahn in den Sozialen Medien schützen. Die bearbeiteten Bilder setzen viele unter Druck und erzeugen ein verzerrtes Schönheitsideal. Vielen Usern sei nicht bewusst, dass die meisten Bilder von perfekten Körpern oder makelloser Haut nachträglich bearbeitet oder mit anderen Tricks ins rechte Licht gerückt worden sind.