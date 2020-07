«Fundamentale Beweisstücke» – Polizei sucht nach Maddies Leiche

Laut dem portugiesischen Fernsehsender RTP sollen die Beamten «fundamentale Beweisstücke» gefunden haben, schreibt die Bild-Zeitung. Worum es sich dabei handle, sei unklar. Die Polizei untersuche nun einen Brunnen in der Ortschaft Vila do Bispo, welche 15 Kilometer westlich von Praia da Luz liegt, dem Ort, an dem Maddie McCann im Mai 2007 verschwand. Neben der Polizei sei auch die Feuerwehr im Einsatz, weil nach einer Leiche gesucht werde.

Maddie McCann, die Tochter eines britischen Ärzte-Paares, verschwand 2007 aus einer Hotelanlage an der portugiesischen Algarve-Küste. Seit dem gilt das Mädchen als vermisst, eine Leiche wurde nie gefunden.

(red.)