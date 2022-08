Mit dem Blick in den Spiegel kommt auch der kontrollierende Griff an den Haaransatz. Hat er sich weiter zurückgezogen? Mit diesem Schicksal kämpfen Millionen Menschen weltweit. Forscher aus den USA berichten, eine mögliche Erlösung gefunden zu haben. Mit den neu gewonnenen Informationen soll der Haarausfall verhindert werden können und sogar eine Regenerierung der Haarpracht soll möglich sein.

Ein Protein könnte vieles verändern

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of California sind bei ihren Experimenten auf ein Protein gestossen, das den Haarwuchs der Menschen zu kontrollieren scheint. Das Signalprotein TGF-beta ist verantwortlich für das Wachstum und den Tod von Zellen rund um die Haarwurzel. «Die genau richtige Menge des Proteins sorgt für das Wachstum von Follikeln. Jedoch kann ein Überschuss von TFG-beta zur Glatzenbildung beitragen», erklärte die Forscherin Qixuan Wang.

So könnten die Haare wieder wachsen

Wenn es Wissenschaftlern künftig gelingt, den TGF-beta-Spiegel genau zu bestimmen, hätten sie womöglich den Schlüssel zur Kontrolle des menschlichen Haarwachstums in der Hand. Laut Studie soll mit Hilfe von Stammzellen sogar eine Wiederbelebung der bereits abgestorbenen Zellen möglich sein. «Unsere Arbeit könnte möglicherweise Menschen helfen, die an einer Vielzahl von Problemen leiden», so Wang.

(mau)