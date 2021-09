Ein altes Sprichwort besagt: «Der Blitz schlägt nie zwei Mal an der gleichen Stelle ein - und wenn doch, gibt es einen Grund dafür». In der ostchinesischen Stadt Qingdao schlägt der Blitz jedoch gleich 11 Mal hintereinander in die gleiche Strassenlaterne ein.

